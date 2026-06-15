В 65 регионах России выявили нарушения в тарифах на тепло и водоснабжение

Федеральная антимонопольная служба России с начала 2026 года выявила тарифные нарушения в 65 регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала 2026 года ФАС России и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой России провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах РФ. В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что получившие госимущество компании не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ. ФАС предписала устранить нарушения в сфере управления госимуществом в соответствии с законодательством до 1 января 2027 года. Служба совместно с Минстроем прорабатывают исключение подобных нарушений в дальнейшем.

Кроме того, в ходе проверки выявлено 4 млрд рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Средства предписано до 1 октября 2026 года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае средства будут исключены из тарифов.

Также по итогам проверочных мероприятий во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ в 2026 году ФАС выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 млрд рублей.

Служба продолжает контроль тарифообразования, до конца года сотрудники ФАС проверят экономическую обоснованность тарифов на услуги по передаче электроэнергии и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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