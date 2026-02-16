В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение платы за коммуналку

Депутаты Госдумы предложили запретить повышение платы за коммунальные услуги для граждан до 1 марта 2028 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года», – сообщается в пояснительной записке к проекту, который будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник.

В настоящее время Жилищный кодекс предусматривает повышение платы за коммунальные услуги не выше предельных (максимальных) индексов, значения которых существенно различаются в зависимости от субъекта РФ. Индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах России на 2026 год утверждены распоряжением кабмина от 25 ноября 2025 года.

В случае принятия инициативы повышение платы в рамках указанных индексов в период до 1 марта 2028 года осуществляться не будет. «Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений», – сказал один из авторов проекта Юрий Афонин.

Норма направлена в первую очередь на поддержку нуждающихся, пенсионеров и социально уязвимых категорий граждан.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

