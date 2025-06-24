В Госдуме высказались за национализацию отрасли ЖКХ и «заморозку» коммунальных тарифов

Только переход жилищно-коммунального хозяйства под контроль государства создаст условия для модернизации инфраструктуры отрасли. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. При этом политик раскритиковал предстоящее с 1 июля повышение тарифов на ЖКУ на 11,9% и на 12,6% –на электроэнергию.

«Раньше рост тарифов объясняли инфляцией, теперь, когда индексация ее обогнала, запели новую песню: мол, надо обобрать людей, чтобы у коммунальщиков были средства для обновления обветшалых сетей. При этом, по планам правительства, ресурсоснабжающие компании направят на эти цели… 1,5% выручки. И на что же пойдет остальное? Ребятишкам на молочишко? Что за ерунда!», – возмутился Миронов.

По его оценке, похожая ситуация с энерготарифами. «Недавно с одобрения правительства перенесли сроки модернизации 14 теплоэлектростанций. И никто не задался вопросом, почему население должно платить за модернизацию, а когда ее нет – все равно платить?!» – недоумевает парламентарий.

При этом лидер «эсеров» обратил внимание на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, по оценке которого в ЖКХ можно снизить затраты на 20%, не вкладывая денег – за счет эффективности управления, прекращения воровства, повышения качества работы.

«Поэтому мы предлагаем не поднимать, а заморозить тарифы и проверить, как работает вся система ЖКХ. Но пока там все в частных руках, порядка не жди. Удавятся, но никогда ничего ремонтировать не станут, они только деньги собирать горазды. Если бы было государственное, мы хотя бы были уверены, что средства от коммунальных платежей действительно идут в дело, а так они просто оседают в карманах конкретных личностей», – заявил Миронов.

Москва, Анастасия Смирнова

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