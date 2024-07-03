Душ из кипятка в аномальную жару: в Госдуме обвинили правительство в разгоне инфляции

Правительство РФ стимулирует ускорение инфляции и рост бедности в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов. По его словам, в начале июля аномальную жару усугубил еще один катаклизм – увеличение коммунальных тарифов.

«Начало июля не только такими катаклизмами, прежде всего, жарой рекордной испытывает наших граждан, ливнями, грозами, но и, к сожалению, решениями правительства, не как холодным душем в жару окатывает, а таким кипятком, образно говоря. С 1 июля тарифы на ЖКХ подорожали, в среднем, на 10% по всей России», – пояснил Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что тарифы на бытовой газ поднялись на 23%. «Вот что делает такими решениями наше правительство? Разгоняет инфляцию. Следующим будут расти цены на продукты питания. А как иначе, если растут коммунальные услуги? Они растут для всех, и бизнес очень легко продолжает заданный правительственными решениями рост тарифов, цен и так далее», – подчеркнул он.

«Не постановлениями правительства определять рост тарифов и цен на социально-значимые продукты, лекарства, услуги – законом! И не больше официального уровня инфляции по году. Вот эти все приемы – вот у нас были каникулы, мы два года что-то там не повышали, поэтому – нате вот, сейчас вам сразу 10-20%. Это никуда не годится. На самом деле, если посчитать, за прошлый год, как правительство говорит – каникулярный год, тем не менее жилищные услуги подорожали на 8,11%, опередив инфляцию. Все равно по итогу крайними оказываются граждане, причем, самые малообеспеченные, можно сказать, бедные и нищие», – констатировал депутат.

По его оценке, коммунальные тарифы являются «запредельной вещью для категории самых нуждающихся граждан». «Не хватает денег «Газпрому», всегда будет не хватать для ремонта и реконструкции жилищно-коммунальных систем, давайте и здесь вводить прогрессивные тарифы (по примеру НДФЛ). Для тех, у кого несколько десятки квартир, тысячи квадратных метров, многосотмиллионные квартиры и имущество, давайте там будут прогрессивные тарифы. А для какой-то категории эти тарифы вообще не смейте индексировать, не смейте повышать даже на величину инфляции», – предложил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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