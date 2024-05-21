Хуснуллин потребовал тратить сборы за коммуналку на модернизацию сетей, а не элитные иномарки

Деньги, получаемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в системе ЖКХ, должны в первую очередь идти на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а не закупку дорогих автомобилей для руководителей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В тарифе ресурсоснабжающих организаций заложена инвестиционная надбавка, однако анализ показал, что она выполняется в год не более чем на 60% в среднем по стране, отметил Хуснуллин.

«Надо эти деньги «окрашивать» и контролировать, чтобы они шли именно на обновление инфраструктуры, а не проедались: чтобы машины дорогие не покупали, зарплаты излишне высокие не платили. Ведь и такие негативные примеры, к сожалению, есть, когда сети не обновлены, а у директора новая машина иномарка», – сказал вице-премьер в интервью РИА «Новости».

Хуснуллин также указал на беспорядок в плате за присоединение к сетям ЖКХ новых объектов. «В год в среднем по стране РСО получают за присоединение 200-250 миллиардов рублей. Как эти деньги тратятся – это темный лес. Поэтому мы должны точно понимать, на что пошли деньги за присоединение», – подчеркнул он.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на нежелание частных предприятий вкладываться в модернизацию коммунальных объектов. «В стране работает определенное количество частных коммунальных предприятий. Они должны тоже раскошеливаться, ведь они в концессию получили огромные активы, может быть, не все новые, но это гарантированный поток денежных средств. Поэтому пусть деньги тоже вкладывают в модернизацию», – указал вице-премьер.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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