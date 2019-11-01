В Госдуме предложили избавить россиян от оплаты некачественных ЖКУ

Россиянам следует дать право не оплачивать услуги ЖКХ, если их качество не соответствует нормам. Соответствующее предложение министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву направил депутат Госдумы Василий Власов, передает РИА «Новости».

По словам парламентария избиратели регулярно обращаются к нему с жалобами на высокие тарифы ЖКХ, а также на то, что они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. «Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг», – заявил Влавов.

Он считает необходимым закрепить за потребителями право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчётного периода, если услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водо-, газо-, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода не соответствовали нормам или предоставлялись с перебоями. Кроме того, считает депутат, потребители не должны платить за потребленную воду, если ее состав и свойства не соответствовали требованиям российского законодательства о техническом регулировании.

Как писал «Новый День», 30 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

В частности, утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Федерации на 2020 год. Индекс служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ в муниципалитетах. Другими словами, был определен порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не в праве.

Повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года. В 2019 году тарифы также повысились с 1 июля в среднем на 2,4%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.19

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