В России собрались штрафовать коммунальщиков за завышение тарифов ЖКХ

Правительство РФ предложило ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующие поправки в статью 157 Жилищного кодекса предстоит подготовить Министерству строительства и жилищного хозяйства. В марте законопроект будет представлен в кабмине, а в сентябре документ внесут на рассмотрение Госдумы, пишут «Известия». Каков будет размер штрафов, пока неизвестно – в Минстрое не смогли прояснить этот вопрос.

О готовности поддержать поправки заявили как в профильном комитете Госдумы РФ, так и во всех фракциях. По мнению парламентариев, проблема завышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги актуальна для многих регионов. Впрочем, эксперты считают, что проблему с необоснованным завышением цен на услуги ЖКХ введением штрафов для коммунальщиков не решить. Представитель рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький указал, что в настоящее время Россия в сфере ЖКХ на 70% пользуется советским наследием, а для модернизации этой сферы необходимы государственные или частные вложения.

Напомним, в марте прошлого года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что жители России переплачивают более 100% себестоимости жилищно-коммунальных услуг. По его словам, в трех четвертях регионах тарифы ЖКХ завышены, у остальных – занижены. По его словам, доходит до того, что в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза. По мнению чиновника, «тарифное хулиганство» происходит на уровне региональных властей и муниципалитетов, куда антимонопольщикам «дотянуться трудно». Артемьев заявил о необходимости принять закон об основах тарифного регулирования для того, чтобы россияне не переплачивали. При этом он отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством.

Позже, в июне премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Он пояснил, что отныне регионы должны будут согласовывать повышение тарифов с ФАС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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