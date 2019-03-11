В ФАС рассказали, сколько россияне переплачивают «коммунальным монстрам»

Жители России переплачивают более 100% себестоимости жилищно-коммунальных услуг. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью НТВ.

Руководитель ведомства отметил, что «все разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья». «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости», – указал Артемьев. По его словам, на деньги клиентов ресурсоснабжающие организации открывают для себя рестораны, дома отдыха и охотничьи заимки.

Чиновник также отметил, что в трех четвертях регионах тарифы ЖКХ завышены, у остальных – занижены. По его словам, доходит до того, что в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.

По мнению главы ФАС, «тарифное хулиганство» происходит на уровне региональных властей и муниципалитетов, куда антимонопольщикам «дотянуться трудно». Более того, отметил Артемьев, «когда мы начинаем выяснять», оказывается, что в ресурсоснабжающих компаниях работает «сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию».

По словам руководителя ФАС, для того, чтобы россияне не переплачивали, нужно принять закон об основах тарифного регулирования. Соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством и сейчас проходит согласование в правительстве, уточнил Артемьев.

Как сообщал РИА «Новый День», в ноябре прошлого года аудитор Счетной Палаты Юрий Росляк раскритиковал Минстрой РФ за рост коммунальных тарифов. Аудитор раскрыл схему роста тарифов на отопление в регионах. Оказалось, что причина – в счетчиках, которые граждан обязали установить в домах ради экономии расходов. «Вы думаете, человек получает меньше коммунальные платежи? Нет. Потому что он сократил потребление, а сокращенное потребление – это выпадающие доходы у ресурсоснабжающей организации. Она говорит: слушайте, вы тут провели ваше мероприятие, вам оно полезно. А у меня убытки. Ну-ка, давайте, за счет тарифа мы компенсируем эти убытки, – пояснил Росляк. – В результате вместо снижения тарифа и платы за коммунальные услуги граждане получают увеличение. Ради чего тогда вся система по экономии, если эти два механизма между собой не сбалансированы?»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

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