Яровая хочет запретить коллекторам взыскивать долги за «коммуналку»

Госдуме предложили наложить запрет на работу коллекторов с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, взыскивать их смогут только управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Нижней палаты парламента вице-спикер Ирина Яровая. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Ирина Яровая считает, что на сегодняшний день вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений не достаточно решен, из-за чего происходят нарушения прав граждан. В частности, полагает парламентарий, передача долгов по ЖКУ коллекторам лишает россиян возможности установить законность требования задолженностей через суд. Он также отметила, что в ряде регионов фиксировались случаи, когда коллекторы применяли грубые и внеправовые средства воздействия на граждан.

«Прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение. Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности», – заключила Ирина Яровая.

Кроме того, вице-спикер отметила, что законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. Законопроект уже нашел поддержку в Минстрое и ФССП России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании единой информационной системы проверки сведений об абонентах, чтобы уберечь россиян от необоснованного «телефонного террора» со стороны коллекторских агентств. По данным Федеральной службы судебных приставов, в прошлом году россияне стали жаловаться на коллекторов на треть чаще, чем в 2017-м. В частности, в 2018 году поступило 22 тысяч обращений граждан относительно действий коллекторов, что на 33% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, это связано с активизацией «черных выбивателей долгов».

Как пишет «Парламентская газета», в основном россияне жалуются на навязчивость и грубость, две трети жалоб касаются юрлиц, не включенных в госреестр. По 13 тысячам дел, рассмотренных в суде, выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей, отметили в ФССП.

Москва, Иван Гридин

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