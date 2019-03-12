В трех городах Свердловской области субсидию на оплату ЖКХ получает четверть жителей

В Свердловской области продолжает увеличиваться число семей, которые просят субсидию на оплату услуг ЖКХ. Средний размер субсидии при этом снижается. В трех городах области за помощью обратились более четверти жителей.

Данные об итогах соцподдержки семей при оплате услуг ЖКХ за 2018 год обнародовали в Свердловскстате. Получить субсидию на оплату ЖКХ могут те семьи, чьи расходы на коммуналку превышают 22% от совокупного дохода семьи. На конец декабря 2018 года в регионе 92,4 тысячи семей воспользовались таким правом – это на 0,4 тысячи больше, чем годом ранее. Субсидии получили 6,5% семей в регионе. Но в некоторых городах показатель значительно выше. Так, в Режевском городском округе субсидию получили 29,7% семей, в Верхней Туре 25,9%, в Пышминском городском округе 24,6%. Средний размер субсидии в регионе составляет 1 378 рубля, годом ранее сумма была на 1,7% выше.

Кроме того, указывает Свердловскстат, в регионе можно получить соцподдержку по оплате жилья и коммунальных услуг. В отличие от субсидий социальная поддержка не зависит от уровня доходов семьи. За январь-декабрь 2018 г. социальной поддержкой воспользовалось 967,0 тыс. человек или 22,4% населения области. Средняя сумма поддержки варьируется от 1 573,7 рубля (Рефтинский округ) до 736,1 (Екатеринбург).

Добавим, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подсчитал переплату за услуги ЖКХ от себестоимости. Руководитель ведомства отметил, что «все разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья». «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости», – указал Артемьев. По его словам, на деньги клиентов ресурсоснабжающие организации открывают для себя рестораны, дома отдыха и охотничьи заимки.

Екатеринбург, служба информации

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