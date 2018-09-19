В Казани 92-летнему ветерану из-за долгов по ЖКХ угрожали коллекторы с паяльником

В Казани участник Великой Отечественной войны Юрий Величко пожаловался на угрозы со стороны коллекторов из-за долгов по коммуналке. Управляющая компания не раз отключала электричество в квартире ветерана. По словам самого пенсионера, он всегда исправно платит по счетам и не знает, откуда у него образовалась задолженность.

Юрию Величко 92 года, он награжден орденом Красной Звезды и знаком «За безупречную службу Казани». Проживает в двухкомнатной квартире, где даже нет горячей воды. Фронтовик утверждает, что исправно оплачивает коммунальные услуги, пишет «Вечерняя Казань».

«Все, что указано в счете-фактуре, я аккуратно ежемесячно оплачиваю, – заявил ветеран. – Точнее, это делаю не я, а соцработница, которая ко мне прикреплена. Она снимает показания счетчиков, потом мы подсчитываем, сколько я должен заплатить. Она идет и платит, но при этом долги у меня растут. А самое страшное – это пени, которые мне начисляют и начисляют».

Кроме того, квитанции на оплату коммунальных услуг приходили пенсионеру даже тогда, когда он не жил в квартире. С мая 2008 по февраль 2009 года в доме проводился капитальный ремонт, ветеран проживал у знакомых, однако за ЖКХ платить его все равно обязывают.

В свою очередь в управляющей компании заявляют, что у Величко есть долг в 40 тысяч рублей, который ветеран не признает. И образовалась задолженность не во время капитального ремонта, а в текущем режиме.

«Дело в том, что он оплачивает счета-фактуры по своему разумению, – рассказал директор УК ЖКХ Авиастроительного района Рустам Галимов. – Они выставляются согласно нормативным документам и показаниям приборов учета. А он начиная с 2007 года производил оплату, условно говоря, так: если в счете указана сумма 2900 рублей, он считает, что должен оплатить 2200, столько и платит. Были периоды, когда он вообще не платил за жилищно-коммунальные услуги».

Коммунальщики уже пытались воздействовать на должника и дважды отключали в его квартире электричество. А затем отправили к ветерану коллекторов. «Эти жулики стали мне угрожать – вплоть до того, что обещали мне паяльник в одно место воткнуть! – возмущается фронтовик. – Потом я поехал к ним в контору, серьезно поговорил с директором, и они от меня отстали. Тогда управляющая компания повесила на двери нашего подъезда бумагу с указанием суммы, которую я им якобы должен. После чего ко мне заявились трое детин с требованием им эту сумму заплатить. Я сказал, что деньги уже приготовил и сейчас вынесу, а сам вышел с газовым баллончиком. Больше они ко мне не приходили».

После публикации этой истории в СМИ прокуратура Татарстана заявила о проведении проверки. В мэрии Казани заявили, что оплатят долги ветерана. Более того, решение проблемы взяли на контроль на федеральном уровне, в дело вмешался Минстрой, где обещали разобраться с несуществующим долгом.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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