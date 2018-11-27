Счетная палата вскрыла схему роста тарифов ЖКХ и раскритиковала Минстрой за недоступное жилье

Аудитор Счетной Палаты Юрий Росляк раскритиковал работу Минстроя России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании в Совете Федерации по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса он заявил, что в его ведомство до сих пор не поступили документы по проекту увеличения строительства жилья, а также раскритиковал министерство рост коммунальных тарифов.

Росляк напомнил, что Минстрой должен разработать и предложить систему проектного управления для реализации поручения президента РФ об увеличении объемов строительства жилья в стране с 80 до 120 млн кв метров в год. «Пока помимо общего паспорта в Счетную Палату ничего поступало, – заявил Росляк. – А такого рода документы уже должны быть проработаны – с учетом печального опыта предыдущего периода и задачи, которая стоит: чтобы цель, поставленная президентом, была выполнена».

«Печальным опытом» Росляк назвал программу «Жилье для российской семьи» – которая, по мнению большинства участников заседания, была в стране полностью провалена. «Проблема удовлетворения российских граждан жильем была, есть и будет оставаться острой еще достаточно долгое время», – констатировал аудитор.

Он напомнил, что на решение вопроса об увеличении объемов строительства жилья отведено 6 лет – однако 2018 год уже практически закончился, но до сих пор «ничего не сделано». Росляк подчеркнул, что пока «не видел ни одного документа, в котором бы Минстрой и правительство поручили субъектам РФ разработать комплексные программы развития жилищного строительства до 2024 года».

«Не определены принципы разработки таких программ – это оценка спроса на жилье среди граждан, проживающих на этой территории, оценка их платежеспособности», – пояснил он, подчеркнув, что без нормальной организации работы выйти на показатели в 120 млн кв метров в год – невозможно. «Ни один из субъектов сегодня не знает, какова его доля в этой программе и какова его задача по годам», – подчеркнул аудитор.

Росляк сообщил, что аудиторы Счетной палаты проводили проверку по регионам, и оказалось, что на многих территориях не поняли, что такое «доступное жилье». Квадратные метры были построены на отлете городских поселений, чаще всего на бывших землях сельхозназначения, куда «по 10 километров надо было тащить инфраструктуру, магистральные дороги», а в итоге люди отказались там жить. «Им нужно по 10 километров обратно ехать до центра города до мест работы и к объектам соцкультбыта, – возмутился аудитор. – Кто может такие условия назвать комфортными?»

Кроме того, аудиторы обнаружили серьезные недостатки градостроительной проработки генпланов городов и поселений. «А сегодня эти Генпланы уже подготовлены под новые задачи, по 120 млн в год? Кто-то из Минстроя вообще поинтересовался – есть эта граддокументация, и затребовал выполнения тех условий, по которым вы отчитывались? Вы отчитываетесь – Генпланы разработаны на все поселения на 100%. На существующие территории может быть. А на задачу развития и на удовлетворение потребностей граждан, которые нуждаются в жилье в этих поселениях – кто-то проверил, сделаны эти генпланы?» – поинтересовался Росляк у представителей Минстроя.

Кроме того, аудитор Счетной палаты вскрыл схему роста тарифов на отопление в регионах. Оказалось, что причина – в установленных счетчиках, которые граждан обязали установить в домах ради экономии расходов. «Вы думаете, человек получает меньше коммунальные платежи? Нет. Потому что он сократил потребление, а сокращенное потребление – это выпадающие доходы у ресурсоснабжающей организации. Она говорит: слушайте, вы тут провели ваше мероприятие, вам оно полезно. А у меня убытки. Ну-ка, давайте, за счет тарифа мы компенсируем эти убытки, – разъяснил Росляк. – В результате вместо снижения тарифа и платы за коммунальные услуги граждане получают увеличение. Ради чего тогда вся система по экономии, если эти два механизма между собой не сбалансированы?»

Экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий поддержал аудитора, также назвав программу «Жилье для российской семьи» проваленной. При этом Чернецкий предложил ввести для застройщиков новое правило – передавать какую-то часть построенного жилья муниципалитету. «У нас получается, бюджет сначала должен заплатить сумму [за строительство дорог и объектов соцкультбыта], а потом, если ему понадобится это жилье, чтоб обеспечить чернобыльцев, то он должен купить эти квартиры», – пояснил Чернецкий.

Он напомнил, что в советское время была норма – 10% нового жилья отчислялось в счет горисполкома. «Давайте вернем возможность для органов власти участвовать в проектах и получать за это соответствующие отчисления – тогда у органов власти будет стимул заниматься этими проектами на ранних стадиях», – предложил он.

Напомним, Министерство строительства и ЖКХ весной этого года возглавил экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.11.18

Проверки в «Роскосмосе» закончились 16 «уголовками», на очереди еще 28 дел. / «Мост дружбы» и «Мьсе Ибрагим»: жизнь, подаренная заново. / «Иду, курю…» В России составили рейтинг самых курящих городов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»