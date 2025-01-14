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Вторник, 14 января 2025, 15:31 мск

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В 2024 году Счетная палата вернула в казну рекордные 94 млрд рублей

Благодаря аудиторам Счетной палаты в российский бюджет было возвращено почти 94 млрд рублей, что является рекордным показателем. Об этом заявил глава СП Борис Ковальчук.

«В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя. Мы вернули в казну почти 94 млрд рублей», – сказал он на расширенном заседании коллегии, приуроченном к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.

Датой основания Счетной палаты России принято считать 14 января 1995 года – в этот день вступил в силу Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации», подписанный первым президентом России Борисом Ельциным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Счетная палата РФ

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