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Вторник, 24 июня 2025, 12:36 мск

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В России предложили увеличить плату за использование водных ресурсов

Счетная палата (СП) предложила кратно увеличить плату за использование водных ресурсов. По словам аудиторов, это не повлияет на стабильность бизнеса, но значительно повысит доходы федерального бюджета.

СП провела аудит эффективности администрирования платежей за пользование водными объектами и выявила резервы поступлений в казну по данному виду доходов. Ведомство обратило внимание на низкие ставки платы за использование водных ресурсов. Например, доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей, не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ, составляет менее 0,01 %.

«Увеличение ставок, например, в десять раз, не повлияет значимо на экономику предприятий, и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей», – говорится в сообщении на официальном сайте СП.

Еще одной проблемой является то, что многие водопользователи осуществляют забор воды без установки соответствующих водоизмерительных приборов. СП предлагает повысить коэффициент для тех, кто не использует счетчики, с 1,1 до 10. «Только за первый год применения повышающего коэффициента объем дополнительных поступлений может составить около 2 млрд рублей по водопользователям, не относящимся к льготным категориям, и около 12 млрд рублей по всем», – добавили в контрольном ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Счетная палата РФ

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