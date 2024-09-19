СП уличила Минцифры в неэффективном расходовании средств на подключение школ к интернету

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций. Речь идет о подключении учреждений к информационным системам и интернету с применением единой сети передачи данных (ЕСПД). В министерстве не согласны с претензией аудиторов.

В 2022-2023 годах Минцифры России в рамках исполнения поручения президента закупило услуги связи для почти 50 тысяч образовательных организаций и более 3 тысяч избирательных комиссий, израсходовав на эти цели 13,5 млрд рублей, передает «Интерфакс».

«Закупки проводились в рамках восьми государственных контрактов, заключенных с ПАО «Ростелеком» и его дочерней компанией ООО «Миранда-медиа». При этом проверкой установлено, что при осуществлении закупок не были учтены все потребности образовательных организаций в объеме и качестве предоставляемых услуг связи», – приводит пресс-служба СП, полученные в ходе аудита данные.

Проверка показала, что прописанной в госконтрактах скорости доступа к интернету может быть недостаточно для образовательных учреждений с большим количеством одновременно подключенных к сети компьютеров, задействованных в образовательном процессе. Кроме того, не предусмотрена возможность получения резервного канала связи при проведении единого государственного экзамена.

Фильтр запрещенной в России информации также работает не всегда правильно, в некоторых случаях он блокирует и полезные сервисы. По условиям госконтрактов решать эту проблему должны их исполнители по запросу образовательных организаций. При этом получатели услуг зачастую не знают, куда им обращаться в случае технических проблем. Нехватка IT-специалистов в школах и нерешенные технические проблемы усугубили ситуацию.

В результате вышеперечисленные недостатки, пишет СП, привели к тому, что часть образовательных организаций была вынуждена самостоятельно арендовать каналы связи у местных операторов, а также заключать альтернативные контракты для доступа в интернет.

«В 71 субъекте Российской Федерации в 2022-2023 годах были израсходованы средства региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных средств на общую сумму 871,6 млн рублей для оплаты подключения к интернету образовательных организаций, получающих аналогичные услуги в рамках федеральных контрактов», – уточнил аудитор. В ходе проверки также были установлены отдельные нарушения и недостатки, допущенные в ходе расходования средств федерального бюджета. В результате контрольного мероприятия, по данным СП, в доход федерального бюджета было возвращено 23,4 млн рублей.

В свою очередь в Минцифры представили свои возражения в ответ на претензии аудиторов и заявили, что строго следят за тем, чтобы услуги предоставлялись только тем образовательным организациям, которые ведут деятельность, и исключают возможность неоправданных расходов.

«Все школы и колледжи уже подключены к единой сети передачи данных и безопасному выходу в интернет. Информация о новых подключениях поступает от регионов в соответствии с их потребностями», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве указали на то, что предоставляют подробные инструкции и консультации по настройке сетей, а также техподдержку через подрядчиков. При этом в Минцифры уточнили, что ведомство не отвечает за наличие ИТ-специалистов во всех образовательных организациях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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