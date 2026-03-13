Счетная палата выявила нарушения примерно на 1,5 трлн рублей

По итогам 2025 года Счетная палата России выявила около 4,6 тыс. различных нарушений и недостатков на общую сумму 1,5 трлн рублей. Об этом заявил глава ведомства Борис Ковальчук в годовом отчете. По словам экспертов, в управлении государственными финансами остаются системные проблемы, которые еще предстоит устранить.

Минфин РФ вместе с Федеральным казначейством работает над снижением нарушений в бюджетном учете и отчетности, пишут «Известия». Это происходит благодаря методической поддержке организаций, разработке рекомендаций и регламентов, а также развитию цифровых систем, которые помогают заранее выявлять возможные ошибки. Одновременно совершенствуются внутренний контроль и аудит.

Проверки Счетной палаты показывают ряд системных проблем в управлении государственными финансами. Одна из главных – слабое и недостаточно обоснованное планирование бюджетных расходов. Аудит выявляет случаи, когда расходы закладываются без достаточного экономического обоснования, некорректно формируются бюджетные ассигнования, неправильно ведутся реестры расходных обязательств и планируются государственные закупки.

Значительная часть нарушений связана с предоставлением субсидий и грантов юридическим лицам, государственными закупками, исполнением госзаданий, управлением государственным имуществом, а также с бюджетной отчетностью и исполнением бюджета.

По словам экспертов, для решения этих проблем стоит усилить профилактический характер финансового контроля, активнее применять цифровые инструменты анализа данных, улучшить систему постановки целей в госпрограммах и повысить ответственность участников бюджетного процесса. Перспективным этапом усиления контроля считается внедрение цифрового рубля, который позволит отслеживать движение средств от бюджета до конечных получателей.

Одной из наиболее устойчивых трудностей остается недостаточная координация между ведомствами, связанная с разрозненностью цифровых систем и отсутствием оперативного обмена данными. Частично решить ее могли бы сквозные инструменты мониторинга, например регулярные цифровые дашборды по бюджетным программам.

Кроме того, дополнительные сложности создают дефицит квалифицированных специалистов в сфере финансового контроля и часто меняющаяся нормативная база, поэтому для повышения эффективности и прозрачности использования бюджетных средств необходим комплекс мер: развитие цифровых инструментов, укрепление межведомственного взаимодействия, повышение квалификации кадров и совершенствование законодательства.

