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Четверг, 22 мая 2025, 10:35 мск

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Счетная палата выявила массовые нарушения при реализации инфраструктурных проектов

Счетная палата обнаружила массовые нарушения при реализации инфраструктурных проектов. Речь идет об инициативах, которые запускают на кредиты из федерального бюджета. Об этом пишет газета «Известия».

Аудиторы проанализировали ситуацию в семи регионах России – Владимирской, Воронежской, Омской, Рязанской и Тюменской областях, а также в Чувашии и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Во внимание брали траты средств кредитов из федерального бюджета, взятых на инфраструктурные проекты с 2022-го по первую половину 2024 года.

Эксперты СП нашли ошибки в составлении смет, обнаружили завышение стоимости и несвоевременное выполнение обязательств подрядчиками. Так во всех проверенных регионах не соблюдались сроки реализации проектов, а их стоимость была указана некорректно. В частности, стоимость проектов суммарно увеличилась на 13 млрд рублей (+32%), сроки реализации перенесены по 60% мероприятий.

Нередки случаи, когда средства инфраструктурных бюджетных кредитов, в целом выделяемые для реализации масштабных и при этом ограниченных по времени проектов, не используются слишком долго, говорится в отчете.

Если регионы увеличивают стоимость проектов и смещают сроки, это может приводить к тому, что ожидания от инфраструктурных проектов не будут оправдываться, подчеркнули в СП.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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