Аудиторы выявили тысячи россиян с несколькими льготными ипотеками

Льготными ипотечными программами в России воспользовались не только граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и те, для кого в поддержке государства не было необходимости. К такому выводу пришли в Счетной палате.

Ведомство опубликовало отчет по итогам анализа пяти ипотечных программ – Семейной, Льготной, Дальневосточной, Сельской и IТ-ипотеки. В 2021-2023 годах на субсидирование льготных кредитов по рассмотренным программам фактически израсходовано 568,1 млрд рублей. А всего за шесть лет (с 2021 по 2026 год) на эти цели запланировано направить более 1,6 трлн рублей.

Как показал анализ, часть клиентов в кредитах по низким ставкам не нуждалась. На конец 2023 года в России насчитывалось 114,9 тысячи заемщиков, оформивших одновременно два и более льготных ипотечных кредита, их совокупная задолженность составляет 1,11 трлн рублей. Еще 1,5 тысячи банковских клиентов имели по пять и более льготных ипотек каждый, сумма их совокупных обязательств достигала 42,45 млрд рублей.

Аудиторы Счетной палаты выявили случай, когда на одного заемщика было оформлено 26 кредитов с господдержкой. Максимальная сумма взятой льготной ипотеки одним заемщиком превысила 196 млн рублей, отмечается в отчете.

Такие клиенты не были целевой аудиторией программ господдержки, отметили в СП, одной из основных целей нацпроекта, в рамках которого запускалась льготная ипотека, является обеспечение доступным жильем «семей со средним достатком».

«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», – заключили аудиторы.

Кроме того, анализ выявил ряд недостатков и проблемных вопросов, связанных с реализаций ипотечных программ. В частности, установлена взаимосвязь масштабной господдержки рынка ипотечного кредитования с ростом цен на первичном рынке жилья – в 2021 году он составил 26%, в 2022 году – 21%.

«Массовое предоставление льготных ипотечных кредитов формирует понижающий тренд средневзвешенной ставки по ипотеке на первичном рынке, – отметили в СП. – А снижение средневзвешенной ставки на один процентный пункт по ипотечным кредитам, выданным под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, соответствует росту реальной цены жилья на первичном рынке на 0,9-2 %».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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