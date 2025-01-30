российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 января 2025, 10:49 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

СП: Росстат закупил 400 тысяч планшетов, которые пылятся на складе

Росстат потратил 9 млрд рублей на закупку 400 тысяч планшетов, большинство из которых до сих пор хранятся в заводской упаковке на складах и безнадежно устаревают. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты.

В 2011-2020 годах Росстат для проведения исследований (например, переписи населения) закупил 392 тысячи планшетов на сумму 9,2 млрд рублей. Из них на сентябрь 2024-го использовалось только 18 тысяч. Большинство же хранится в заводских упаковках на складах, пишут «Известия» со ссылкой на отчет СП о целевом использовании бюджетных средств на приобретение имущества Росстатом.

В Росстате заявили, что около 60 тысяч планшетов на ОС «Аврора», которые использовались для переписи населения в 2020-м, передаются другим органам власти. Кроме того, часть гаджетов отдадут образовательным, социальным и благотворительным учреждениям. Устройства также направляются в госорганы новых регионов, Курской и Белгородской областей.

Программное обеспечение планшетов не позволяет использовать устройства для других целей без обновления системы – это требует дополнительных финансовых затрат и затрудняет передачу техники другим органам власти и организациям. Кроме того, аудиторы допускают, что долгое хранение техники без действия могло привести к неисправностям.

Вместе с тем еще не разработаны документы, которые будут регламентировать дальнейшее использование планшетов. Это может привести к тому, что к следующей всероссийской переписи в 2031-м возраст устройств, закупленных в 2026-м, уже составит больше трех лет. И не исключено, что не придется опять приобретать технику, подчеркивает СП.

Аудиторы считают, что причиной сложившейся ситуации кроется в недостаточно системном подходе Росстата к закупкам оборудования. Это и приводит к скоплению большого количества неиспользуемого имущества после завершения переписей. К тому же территориальные органы службы своевременно не списывают устаревшую технику, из-за чего бюджетный учет оказывается недостоверным.

В Счетной палате отметили, что непосредственно в самих закупочных процедурах Росстата нарушений не выявлено. В этом контексте указывается именно на неэффективность таких закупок, пояснили аудиторы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Счетная палата РФ

В 2024 году Счетная палата вернула в казну рекордные 94 млрд рублей / Аудиторы выявили тысячи россиян с несколькими льготными ипотеками / СП уличила Минцифры в неэффективном расходовании средств на подключение школ к интернету / Счетная палата: жители России много тратят на платную медицину / «Лишних денег нет…» Путин поручил главе Счетной палаты «самым внимательным образом» следить за финансовой дисциплиной / Счетная палата выявила нарушения у Минстроя на 46 млрд рублей / Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина по выдаче кредитов регионам / «Надо разбираться с ценообразованием»: Счетная палата РФ займется проверкой цифровизации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Счетная палата РФ,