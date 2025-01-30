СП: Росстат закупил 400 тысяч планшетов, которые пылятся на складе

Росстат потратил 9 млрд рублей на закупку 400 тысяч планшетов, большинство из которых до сих пор хранятся в заводской упаковке на складах и безнадежно устаревают. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты.

В 2011-2020 годах Росстат для проведения исследований (например, переписи населения) закупил 392 тысячи планшетов на сумму 9,2 млрд рублей. Из них на сентябрь 2024-го использовалось только 18 тысяч. Большинство же хранится в заводских упаковках на складах, пишут «Известия» со ссылкой на отчет СП о целевом использовании бюджетных средств на приобретение имущества Росстатом.

В Росстате заявили, что около 60 тысяч планшетов на ОС «Аврора», которые использовались для переписи населения в 2020-м, передаются другим органам власти. Кроме того, часть гаджетов отдадут образовательным, социальным и благотворительным учреждениям. Устройства также направляются в госорганы новых регионов, Курской и Белгородской областей.

Программное обеспечение планшетов не позволяет использовать устройства для других целей без обновления системы – это требует дополнительных финансовых затрат и затрудняет передачу техники другим органам власти и организациям. Кроме того, аудиторы допускают, что долгое хранение техники без действия могло привести к неисправностям.

Вместе с тем еще не разработаны документы, которые будут регламентировать дальнейшее использование планшетов. Это может привести к тому, что к следующей всероссийской переписи в 2031-м возраст устройств, закупленных в 2026-м, уже составит больше трех лет. И не исключено, что не придется опять приобретать технику, подчеркивает СП.

Аудиторы считают, что причиной сложившейся ситуации кроется в недостаточно системном подходе Росстата к закупкам оборудования. Это и приводит к скоплению большого количества неиспользуемого имущества после завершения переписей. К тому же территориальные органы службы своевременно не списывают устаревшую технику, из-за чего бюджетный учет оказывается недостоверным.

В Счетной палате отметили, что непосредственно в самих закупочных процедурах Росстата нарушений не выявлено. В этом контексте указывается именно на неэффективность таких закупок, пояснили аудиторы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube