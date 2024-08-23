Счетная палата: жители России много тратят на платную медицину

Жители России много денег тратят на оплату медицинских услуг, несмотря на гарантированную Конституцией бесплатную медицинскую помощь. К такому выводу пришли в Счетной палате по итогам анализа применения программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи населению.

«При том, что статьей 41 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно, значительные расходы населения связаны с оказанием им медицинских услуг за плату», – говорится в материалах, направленных в правительство РФ.

Согласно действующему законодательству, каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь в «гарантированном объеме», который определяет кабмин в специальной программе государственных гарантий (ПГГ), формируемой с учетом существующих стандартов медпомощи и утверждаемой на три года.

Актуализированными стандартами медицинской помощи на сегодняшний день охвачено только 21,9% нозологий, выяснили аудиторы. Однако даже существующие стандарты, по данным СП, содержат многочисленные ошибки. В частности, анализ показал, что медицинские организации в среднем выполняют только 67% услуг, предусмотренных стандартами, а также предоставляют услуги и лекарства, не предусмотренные утвержденными стандартами.

При этом регионы при формировании своих программ не могут адекватно оценить реальные потребности населения в медицинских услугах. В отдельных субъектах РФ нормативы медпомощи устанавливались без учета региональных особенностей (плотности населения, структуры заболеваемости, половозрастного состава и т.д.).

«В целях определения потребности населения в объемах медицинской помощи по видам и условиям ее оказания необходимо провести анализ показателей здоровья населения, включая медико-демографические показатели и показатели уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики, а также фактического выполнения объема медицинской помощи по видам и условиям ее оказания в динамике не менее чем за три предыдущих года», – указали в СП.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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