Аудиторы Счетной палаты вскрыли проблемы в проекте переподготовки кадров

Счетная палата указала на проблемы в программах профессионального обучения и дополнительного профобразования, реализуемых в 2023-2024 годах. В основном россияне проходили переобучение не по приоритетным для страны специальностям, а часть из них в итоге не трудоустраивались.

Согласно прогнозу, подготовленному в декабре 2024 года, наибольший спрос кадров до 2029 года ожидается в области обрабатывающих производств; строительства; транспортировки и хранения; образования; здравоохранения и социальных услуг; науки, а также информационных технологий и связи.

В предыдущие два года граждане преимущественно проходили обучение по программам информационных и коммуникационных технологий; административно-управленческой и офисной деятельности; образования и науки; финансов и экономики; социального обслуживания. Проверка показала, что в 2024 году обучение по приоритетным направлениям прошли только треть из тех, кто обратился в службы занятости для поиска работы, передает РБК со ссылкой на отчет СП.

Кроме того, проверка выявила трудности с устройством на работу. По полученной специальности трудоустроились только четверть из тех, кто целенаправленно искал работу, а среди предпенсионеров – лишь каждый пятый (19%). При этом не все прошедшие обучение граждане изначально ориентировались на трудоустройство. По мнению СП, это говорит о том, что федеральный проект «Содействие занятости» недостаточно адресный, так как значительная часть обучающихся не панируют работать.

Также аудиторы обнаружили нарушения при предоставлении и использовании средств федерального бюджета, которые выделялись на организацию профобучение. По мнению экспертов СП, Роструд недостаточно качественно планировал объем грантов и необоснованно перераспределял квоты.

Между тем, на сессии РИФ на прошлой неделе эксперты призывали обращать больше внимания на переквалификацию, поскольку активно внедряющиеся технологии искуственого интеллекта будут замещать людей в тех сферах, где это возможно. В связи с этим перед сокращенным персоналом остро встанет вопрос о новом трудоустройстве в те отрасли, где востребован человеческий труд, а не техноологии ИИ.

Москва, Зоя Осколкова

