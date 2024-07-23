«Лишних денег нет…» Путин поручил главе Счетной палаты «самым внимательным образом» следить за финансовой дисциплиной

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Счетной палаты России Борису Ковальчуку «самым внимательным образом» следить за финансовой дисциплиной и пообещал быть на связи в случае необходимости. Глава государства подчеркнул, что в стране «лишних денег нет».

«Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет. Поэтому очень рассчитываю на то, что Вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть – в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», – пояснил Путин на встрече с Ковальчуком (цитата по сайте Кремля).

В ответ глава Счетной палаты поблагодарил президента за доверие и заверил, что это приоритетная задача. Со своей стороны глава государства отметил, что очень рассчитывает на Ковальчука.

Стоит отметить, что в ходе встречи с Путиным Ковальчук сообщил, что по итогам прошлого года Счетной палате ужалось вернуть в бюджет более 26 млрд рублей.

«Ключевые мероприятия в рамках данной работы были связаны с возвратом 12,3 миллиарда – это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС. 7,7 миллиарда рублей – это довзыскание не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 миллиарда – это результаты наших проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции. И по линии аудита оборонной национальной безопасности нами был обеспечен возврат средств в бюджет в сумме 1,3 миллиарда рублей», – доложил Ковальчук президенту.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube