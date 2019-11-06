Деньги взамен «ничего»: мусорная реформа как форма государственного рэкета

Мусорную «реформу» можно считать провалившейся: растущие тарифы на фоне неплатежей не могут исправить ситуацию , а операторам вероятно грозит массовое банкротство. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Бездарно и позорно провалив мусорную реформу, чиновники судорожно начинают искать виноватых. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Он отвечал за сферу обращения с отходами, а также за госполитику в сфере охраны окружающей среды. И ответил в итоге.

Виновный наказан. Но только ли в фигуре Логинова дело? Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, например, сетует на кризис неплатежей в отрасли. Согласно его данным, уровень неоплаты вывоза мусора для физических лиц составляет от 20 до 35% в разных регионах. При этом совсем другая картина наблюдается с юридическими лицами. У них этот показатель достигает в среднем 65 – 70%. Такая ситуация способна легко привести к банкротству организаций, занимающихся вывозом и утилизацией мусора, хотя Буцаев (получающий, согласно декларации, около миллиона рублей в месяц) актуальность этой угрозы на данный момент отрицает. Выход же он видит в традиционном усилении репрессий. В частности – предлагает присоединять юридические лица к договорам по вывозу мусора автоматически, что избавило бы региональных операторов по обращению с отходами от необходимости, по его выражению, «бегать за каждой компанией».

Лично я, посетив в этом году массу регионов России, с провалом мусорной реформы сталкивался практически везде. И могу сказать, исходя из увиденного, что кризис неплатежей – не причина, а следствие этого провала. Реформа, несмотря на несколько лет предварительной подготовки, продумана и подготовлена как следует не была. В результате она выродилась в банальную попытку вытрясти из людей дополнительные деньги, ничего не давая взамен. Такое получается не всегда, а неплатежи – форма пассивного сопротивления такому подходу к реформированию.

Почему так велика разница между оплатой физических и юридических лиц? Потому что простые люди более беззащитны перед властным произволом. Большинству из них проще напрячься и заплатить вздувшиеся ни с того ни с сего в несколько раз тарифы, чем ввязываться в борьбу с государственным рэкетом. Сложнее тем, у кого и так денег хватает только на самое необходимое, вот они и не платят. А фирмы и кампании, лучше подкованные юридически и способные отстаивать свои интересы, на подобную попытку грабежа реагируют обращением в суды. Судебные тяжбы и долгие процедуры переговоров с региональными операторами дают возможность не платить. И в таком поведении есть не только рациональная логика – оно приносит результаты. Достаточно вспомнить, как летом после визитов генпрокурора Чайки непомерно раздутые тарифы в регионах вдруг резко падали.

Но, к сожалению, активности одного Чайки на все регионы не хватило. Ведь реформу у нас проводят уже 74 региона из 85. Однако при этом обсуждения по объектам ТКО прошли только в 28 субъектах РФ, тарифы даже у соседних друг с другом регионов могут отличаться в десятки раз, и все это происходит на фоне неплатежей и непрекращающихся протестных акций экозащитников.

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов считает, что о результатах реформы говорить еще рано. Но это напоминает попытку сохранить хорошую мину при плохой игре. Так, по его словам, первых результатов имеет смысл ждать не раньше, чем в стране будет построено около 200 мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов, не говоря уже о мусоросжигательных. В общем, все как у Ходжи Насреддина, обещавшего падишаху научить осла человеческому языку за сорок лет исходя из того, что к тому времени умрет либо осел, либо падишах, либо сам обещающий.

Но на тезисе о заводах хотелось бы остановиться. Нужны ли они? Еще как! Ежегодный объем производимых нашей страной твердых коммунальных отходов составляет 70 миллионов тонн. А на переработку из них идет всего пять миллионов. Какая-то незначительная часть просто сжигается. Остальное отправляется на переполненные полигоны и несанкционированные свалки. Одних только пластиковых отходов образуется до трех миллионов тонн в год, перерабатывается же всего 12% из них. А вот 80 заводов, которые уже построены в России для переработки отходов, при этом… простаивают!

Это не я придумал, это информация главы думского комитета по экологии Владимира Бурматова. Из всех субъектов РФ, активно включившихся в реформу по вздуванию тарифов и проталкиванию в монополисты близких к местным властям региональных операторов, только 18 включили в свои схемы реформирования отрасли раздельный сбор мусора. В результате восемь десятков мусороперерабатывающих заводов не имеют сырья и загружены, по данным министерства промышленности, всего на 30-40%.

Спрашивается, какое же реформирование финансирует каждый из нас из собственного кармана, и сколько еще подобное издевательство над людьми будет продолжаться?

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 05.11.19

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