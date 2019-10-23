Страна чудес: в России действует правительство фокусников и манипуляторов

Последние противоречивые данные Росстата о росте бедности жителей РФ при одновременном увеличении доходов и сдержанная реакция Кремля вновь наглядно демонстрируют параллельную реальность, в которой фокусники и манипуляторы во власти пытаются всех заставить думать, что благодаря «грамотной экономической политике» в России все распрекрасно. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

19 миллионов человек живут за гранью нищеты, у трети российских семей нет денег на покупку двух пар обуви на сезон. Из последних новостей из «точного ведомства» – половине россиян хватает деньги лишь на обувь и одежду. Но в Кремле относятся к данным Росстата скептически: надо с этим разбираться.

Хотя, кажется, не нужно иметь ученую степень, чтобы понять: там, в параллельной реальности, интереснее думать, что благодаря «грамотной экономической политике» в России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, а доходы выросли, и сразу на 3 процента. И это тоже, между прочим, данные Росстата. Точно как в рязановском «Служебном романе»: «Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем».

И экономика, кстати, у нас тоже растет на 1,2%, говорит председатель кабина! Ну да, мы все прекрасно помним, «статистика – это наука, она не терпит приблизительности». В конце концов, если цифра народу не нравится – пожалуйста, аналитики и социологи, объясните ему, как так получилось, что при стабильности в экономике у него нет средств на лишнюю пару обуви? Что население в большинстве своем не может позволить себе крупную покупку с зарплаты или отдых на море без кредита?

Россия, не перестаю это повторять, – страна чудес. Фокусники, манипуляторы, фантазеры в правительстве и Росстате убеждают нас, как у нас все распрекрасно. Народ видит тузы в рукаве и точно знает, под каким наперстком у власти шарик, но привычно отводит глаза и молчит. Чудеса, да и только. Но ничего удивительного, на самом деле. Смолчали же россияне, когда им поднимали пенсионный возраст и налоги? И продолжают молчать, когда непомерно и регулярно растут тарифы ЖКХ, цены на лекарства и продукты, а реальная, не статистическая, инфляция, которую наши граждане чувствуют на своих худеющих кошельках, в разы выше «средней температуры по больнице».

Но есть в беспросветной статистике и положительные моменты! Растет не только ЖКХ и коммуналка, но и количество долларовых миллиардеров: к середине 2019 с 74 до 110 человек. Именно 10% из самых богатых россиян имеют 83% доли в совокупном доходе всех своих соотечественников! Тут мы впереди планеты всей – обогнали и Китай, и даже загнивающие США. И хотя точная наука не уполномочена уточнять, за счет чего. Точнее – кого.

Но и тут тоже надо быть не семи пядей во лбу. Кормит кучку наших олигархов наш же налогоплательщик, простой работяга и предприниматель средней руки, на которого перекладывают бремя для расходов государства: на реализацию тех же майских указов и нацпроектов, проведение олимпиад, чемпионатов мира и других ярмарок тщеславия. Выкаченные средства усердно осваиваются-делятся-пилятся, в первую очередь госкорпорациями и аффилированными с ними частными компаниями, поднаторевшими на выполнении миллиардных госконтрактов.

Само же государство уже давно практически устранилось от своей социальной конституционной миссии – обеспечивать «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», рассуждая: холодильник же, пусть и взятый в рассрочку, не пустой, и на пару обуви все-таки хватает. Вот и живем так – «бедненько, но чистенько».

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 22.10.19

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