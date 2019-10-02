Реальность ужасает: здравоохранению России поставлен страшный диагноз

ЧП в НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина лишний раз ярко иллюстрирует диагноз российского здравоохранения. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Онкозаболевание – это страшно. Онкобольные дети – это ужаснее вдвойне. Когда этих детей лечат в неподобающих условиях и врачи под угрозой своего увольнения вынуждены добиваться порядка – это катастрофа. Государство и чиновники в высоких кабинетах призваны лечить и оберегать самых слабых. Но сегодня слабыми оказываются не только люди со страшным диагнозом, но и медики, которые их должны спасать. И врачи сами просят о помощи. Но не Минздрав, не Кремль, не депутатов и не Навального. С просьбой поддержать они обращаются «ко всем гражданам России – коллегам, пациентам, их родителям. Потому что если не вы – за нас больше никто не заступится».

В двухминутном видеоролике-обращении – все беды нашей убогой медицины. И это не где-то в глухой деревне, а в самом центре, в Москве. Всего в 10 километрах от Красной площади, в учреждении, где лечат онкобольных детей со всей страны, откуда распространяются передовые технологии в борьбе со страшным заболеванием, где собран цвет российского здравоохранения. Лечат, вопреки всему: в помещениях с плесенью при отсутствии нормальной вентиляции, в условиях давления со стороны руководства, за нищенские зарплаты при стотысячных доходах у руководства и под угрозой увольнений неугодных.

Итальянская забастовка в Орле, которая дала свои ощутимые региональные плоды – оказалась не впрок ведомству Скворцовой. Маховик уже закрутился. За последние месяцы волна протеста буквально захлестнула российскую медицину. В июле об увольнении заявили 12 врачей и 20 медсестер хирургического отделения областной детской клинической больницы имени Н.В. Дмитриевой в Рязани. В августе массово уволились сотрудники хирургического отделения больницы №2 Нижнего Тагила. Их примеру последовали хирурги медсанчасти закрытого города Трехгорный Челябинской области. На днях в селе Октябрьском в той же области об увольнениях написали четверо из шестерых фельдшеров скорой помощи. Бессрочную забастовку объявили медики в Перми и райцентре Губаха…

Причины у медиков практически одинаковы: дефицит кадров, отсутствие достойной зарплаты, самодурство главврачей и региональных медицинских царьков, отвратительные условия труда. Все это, как я уже не раз отмечал, – результат безграмотной политики руководителей российской медицины.

За годы реализации нацпроекта «Здравоохранение» положение и пациентов, и медработников ухудшилось настолько, что новости из регионов о поступлении новых машин скорой помощи и суперсовременного оборудования, повышения зарплат, открытия перинатальных центров за миллиарды рублей и прорывов медицины кажутся информацией из параллельного мира, в котором живут наши чиновники. А в нашей реальности текут потолки больниц, нет нужных лекарств, а теперь еще – и самих врачей.

Но пора бы уже профильному министерству открыть глаза реальность, в которой существует наша медицина. Потому медики детского онкоцентра и обращаются к простым гражданам: в высоких кабинетах их понять не могут.

А реальность – она такая, о какой недавно говорил наш президент на совещании по поводу кризиса первичной медицины, которую нам показывают сами медики, которую видят пациенты, в том числе, к сожалению, и онкобольные дети. И реальность эта действительно ужасает.

Ну сколько еще вам, государевы люди, нужно доказательств того, что все плохо, что пора менять подходы к привлечению и удержанию медиков в профессии, к начислению достойной зарплаты, созданию нормальных условий труда и т.д. и т.п.? Только когда наши власти осознают и начнут реализовывать все необходимые для этого меры, только в этом случае пациент «российское здравоохранение» будет скорее жив, чем мертв.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 27.09.19

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