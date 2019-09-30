Протест детских онкологов НМИЦ им. Блохина: врачи объявили о своем увольнении

Детские онкологи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина заявили об увольнении. 26 специалистов намерены уйти, если ситуация с руководством Института не изменится. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи сообщили на канале независимого профсоюза медработников «Альянс Врачей» в YouTube.

«Мы объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны», – заявили медики. По их словам, долгие годы дети получают лечение в ужасных условиях: в здании нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены больными. При этом строительство новых корпусов тянется 20 лет, однако ввод их в эксплуатацию постоянно откладывается.

«Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует трудовой коллектив, – сообщили врачи. – Начисление зарплаты сотрудникам превратилось в закрытый процесс, который направлен на выдавливание неугодных. Не создав ничего нового, вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей».

Медики обратили внимание, что из Института уволен основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга профессор Георгий Сенкевич, под руководством которого выполнялось большинство сложнейших операций. Уволились и другие квалифицированные специалисты.

В знак протеста оставшиеся детские онкологи готовы уволиться в полном составе. «Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института детской онкологии», – подчеркнули сотрудники онкоцентра и потребовали провести аудит строительства новых корпусов и навести порядок в начислении заработной платы.

По их словам, обращения в вышестоящие инстанции не дали никакого результата, поэтому было подготовлено видеообращение к россиянам, родителям детей, страдающих от онкологических заболеваний. «Если не вы, за нас никто больше не заступится», – объяснили врачи.

Обращение врачей онкоцентра

Свое видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, главе минздрава Веронике Скорцовой и детскому омбудсмен Анне Кузнецовой записали и родители детей – пациентов НМИЦ им. Блохина. В заявлении говорится, что они уже направляли обращение в министерство здравоохранения, однако в ответ получили отписку. «Судьба онкобольных детей не волнует представителей властей», – заявили авторы обращения и подчеркнули, что также требуют отстранить от должностей новое руководство института детской онкологии».

По словам родителей пациентов детского онкоцентра, им приходится самим оплачивать противоопухолевые препараты, которые исчезли из онкоцентра, снимать квартиры в Москве – а пансионат, который был специально построен для пребывания там детей и родителей, превратился в коммерческий отель.

Обращение родителей онкобольных детей

Согласно данным на сайте НМИЦ, в июне на должность руководителя Институтом детской онкологии назначена Светлана Варфоломеева. Ранее она работала директором института управления и трансляционной медицины в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава РФ. Варфоломеева является заслуженным врачом Республики Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесской Республики.

По информации «Коммерсанта», врачи Института детской онкологии и гематологии еще в начале сентября жаловались на условия, созданные новым руководством, и сообщали об угрозах увольнения. Тогда в пресс-службе НМИЦ опровергли эту информацию, сообщив, что сокращены будут только свободные ставки. Между тем, руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова заявила изданию, что у нее есть аудиозапись разговора директора НМИЦ Ивана Стилиди, в котором он сообщал о сокращениях из-за тяжелой экономической ситуации медучреждения. «Как и указано в приказе о сокращении, речь идет о 709,5 вакантных ставок. Будет сокращен также коечный фонд и ставки не только административного персонала, но и врачей, медсестер, санитарок», – отмечала Кваско-Алисова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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