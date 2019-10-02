Детские онкологи начали увольняться из НМИЦ имени Блохина

Онкологи начали увольняться из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина. Как сообщил сегодня заместитель директора НИИ Георгий Менткевич, заявления руководству направили от 10 до 12 врачей.

Менткевич пояснил, что к директору НМИЦ попало пять заявлений, потому что их увольнение находится в его ведении, остальные – должны были лечь на стол его заместителя. Сам Менткевич работает в институте последние два дня, передает «Интерфакс».

Замдиректора НИИ Максим Рыков также написал заявление об уходе, выразив надежду на то, что «в понедельник вернут трудовую книжку». По его словам, заявления о том, что история с уходом врачей была затеяна для того, чтобы сменить директора НИИ, не соответствуют действительности. «Мы успешно и плодотворно сотрудничали с другим руководством. Утверждать, что кто-то ввязался сейчас в борьбу ради этого – просто не соответствует действительности», – подчеркнул он.

Директор НМИЦ Иван Стилиди заверил, что с уходом врачей пациенты не останутся без «специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи».

Напомним, в понедельник несколько сотрудников детского онкоцентра опубликовали видеообращение, в котором потребовали отставки руководства медучреждения. В противном случае врачи пообещали уволиться. Поводом для этих действий, по словам медработников, стали нарушения со стороны нового руководства НМИЦ. «Мы объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны», – заявили медики. По их словам, долгие годы дети получают лечение в ужасных условиях: в здании нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены больными. При этом строительство новых корпусов тянется 20 лет, однако ввод их в эксплуатацию постоянно откладывается. «Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует трудовой коллектив, – сообщили врачи. – Начисление зарплаты сотрудникам превратилось в закрытый процесс, который направлен на выдавливание неугодных. Не создав ничего нового, вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей».

Медики обратили внимание, что из Института уволен основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга профессор Георгий Сенкевич, под руководством которого выполнялось большинство сложнейших операций. Уволились и другие квалифицированные специалисты.

Между тем Комиссия Минздрава России назвала грубым нарушением врачебной этики видеообращение врачей НИИ. Как говорится в официальном сообщении министерства здравоохранения РФ, сейчас в НИИ работают проверяющие, которые должны разобраться в конфликте врачей и руководства, но предварительный вывод уже известен: все действия директора Светланы Варфоломеевой являются обоснованными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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