В НМИЦ имени Блохина отреагировали на жалобы детских онкологов: одному из бунтарей вынесли выговор и уволили

Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди отреагировал на громкое заявление детских онкологов, выступивших накануне с требованием отставки руководства онкоцентра. Один из авторов обращения – замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии, и.о. завотделением Георгий Менткевич уволен.

Как сообщил Стилиди, «за хамское поведение» Менткевичу объявлен выговор. Он также уточнил, что врач занимал должность заместителя директора и исполнял обязанности заведующего отделением. С последней должности он был уволен несколько дней назад.

Видеообращение детских онкологов глава НМИЦ Стилиди назвал спекуляцией, заявив, что врачи втянули в локальное противостояние новой администрации родителей и пациентов. «По сути выстроены заградотряды из детей и пациентов», – цитирует его слова ТАСС.

Ранее 26 детских оноклогов Института детской онкологии и гематологии НМИЦ заявили об увольнении, если нынешнее руководство не будет отстранено. В видеообращении врачи обратили внимание, что долгие годы дети получают лечение в ужасных условиях: в здании нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены больными. При этом строительство новых корпусов тянется 20 лет, однако ввод их в эксплуатацию постоянно откладывается. Кроме того, с приходом новой главы НИИ Светланы Варфоломеевой начались принуждения к увольнению сотрудников, у многих возникли вопросы по начислению заработной платы. Медики обратили внимание, что из Института уволен основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга профессор Георгий Сенкевич, под руководством которого выполнялось большинство сложнейших операций. Уволились и другие квалифицированные специалисты.

Заявления об увольнении по собственному желанию уже подписали все 26 детских онкологов НМИЦ, сообщили авторы видеообращения. Они готовы отдать их руководству в любую минуту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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