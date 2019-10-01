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Вторник, 1 октября 2019, 15:28 мск

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Минздрав РФ назвал нарушением жалобы детских онкологов НМИЦ имени Блохина

Комиссия Минздрава России назвала грубым нарушением врачебной этики видеообращение четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина, в котором было заявлено требование отстранить нынешнее руководство медучреждения – в противном случае 26 сотрудников института намерены уволиться в знак протеста.

Как говорится в официальном сообщении министерства здравоохранения РФ, сейчас в НИИ работают проверяющие, которые должны разобраться в конфликте врачей и руководства, но предварительный вывод уже известен: все действия директора Светланы Варфоломеевой являются обоснованными.

Комиссия была создана Министерством здравоохранения после получения письма сотрудников НИИ детcкой онкологии и гематологии НМИЦ им. Н.Н. Блохина с жалобами на действия руководства и условия пребывания пациентов. Председателем комиссии назначена директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России профессор Елена Байбарина.

Предполагается, что комиссия будет изучать ситуацию в НИИ до 10 октября, однако предварительные выводы обнародованы уже сегодня. В частности, как говорится в сообщении Минздрава, «требования, которые предъявляет к коллективу директор С.Р.Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных», поскольку такие же требования действуют в других аналогичных медучреждениях.

Кроме того, комиссия назвала грубым нарушением врачебной этики и деонтологии видеообращение четырех сотрудников НИИ, которые заявили о готовности 26 детских онкологов уволиться, если от работы не будет отстранено новое руководство.

Стоит отметить, что обращение наряду с врачами записали и родители пациентов детского онкоцентра. В частности, они рассказали, что пансионат, построенный для совместного пребывания иногородних детей и их родителей, превращен в коммерческий отель, а в самом медучреждении отсутствуют противоопухолевые препараты.

Ранее стало известно, что глава НМИЦ Иван Стилиди освободил одного из авторов обращения Георгия Менткевича от одной из занимаемой им должностей – исполняющего обязанности заведующего отделением онкоцентра, и объявил ему выговор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Минздрав РФ

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