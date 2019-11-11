Издевательство и дискриминация: у правительства Медведева прошел страх после пенсионной реформы

В правительстве РФ прошел страх перед населением страны после скандальной пенсионной реформы – новые решения кабинета министров вновь сложно назвать заботой государства о гражданах. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Правительство Медведева опубликовало документ о размерах пособия по безработице на 2020 год. Размеры этих пособий правительство определяет ежегодно. Но на следующий год решено оставить такой же уровень выплат, как и сейчас – 1500 рублей минимальное пособие и 8000 рублей максимальное. При прожиточном минимуме в районе 12 тысяч рублей для людей трудоспособного возраста.

Интересно. Растет практически все – доллар, инфляция, цены на продукты, даже на сотовую связь, с завидной регулярностью растут тарифы ЖКХ. А стабильность правительство демонстрирует только в одном – в дискриминации безработных. Впрочем, другого отношения правительства к гражданам своей страны, лишившимся работы, ожидать не приходилось. Достаточно напомнить, что с 2009 по 2019 год размеры пособий по безработице вообще не менялись в течение десяти (!) лет. Уже и доллар успел подскочить с 30 до 60 с лишним рублей, не говоря о стоимости жизни, а минимум для безработного, как составлял 850 рублей на месяц, так и продолжал оставаться таким. При максимуме 4900 рублей.

Подъем пособий в прошлом году до полутора и восьми тысяч демонстрирует, как правительство испугалось последствий своей инициативы по поднятию пенсионного возраста и реакции общества на такие новации. Решение оставить размер пособия без изменения на следующий год – демонстрация того, что страх прошел, а на его место пришло понимание, что можно издеваться над людьми и дальше. Ошибочно это понимание или нет – покажет время.

Кстати, для безработных предпенсионного возраста правительство установило на нынешний год и оставило на следующий другой максимум – «аж» 11 280 рублей. Правда не совсем понятно, откуда возьмутся граждане предпенсионного возраста, имеющие право на такие максимальные пособия. Ведь мы помним, что за увольнение работника в таком возрасте правительство стращало работодателей чуть ли не тюрьмой. И даже из таких уволенных на максимальные размеры пособий могут претендовать теоретически единицы, а практически – никто. К тому же определение размера пособий в конкретных случаях отдано на откуп службам занятости и обусловлено целой кучей моментов, весьма туманных для юридически неподкованного человека. Так, например, лучшая, как на мой вкус, цитата на эту тему из закона «О занятости населения в Российской Федерации» гласит: «период, на который приостанавливается выплата пособия по безработице, засчитывается в период выплаты пособия по безработице».

Что же до величины правительственной подачки безработным, то хочется сравнить ее с аналогичными показателями некоторых других стран, даже пересчитав на рубли по весьма щадящему для рублей курсу. Так, пособие по безработице в Греции составляет 25 200 рублей, в Великобритании – до 35 000, в Литве – до 51 000, в Испании – до 77 000, в Германии – до 203 000 в месяц. В Эстонии максимальный размер ежемесячного пособия безработному составляет 108 200, но это максимум мало для кого достижимый. Свыше половины эстонских безработных при этом проживают в относительной бедности, а пятая часть – в абсолютной бедности. Но в стране эти факты хотя бы признают и ведутся бурные дискуссии о путях реформирования такой системы, в то время как в необходимости самого реформирования никто не сомневается. Правительство же Медведева, как видим, все устраивает, и оно твердой рукой продолжает обрекать российских безработных на нищенское существование.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 06.11.19

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