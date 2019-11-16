Умер лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью Никита Исаев возвращался в Москву из рабочей поездки в Тамбов. Почувствовал себя плохо, проводники вызвали скорую.

Врачи вошли в вагон на станции Узуново: Исаев был уже мертв – медики констатировали сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

12 ноября ему исполнился 41 год. Работавшие с ним люди говорят, что на здоровье и, в частности, проблемы с сердцем он не жаловался.

Никита Исаев был одним из постоянных авторов РИА «Новый День», критикуя в своих авторских колонках экономическую политику правительства России.

Его последний текст в нашем издании был опубликован 14 октября.

Москва, Игорь Юров

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