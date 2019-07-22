«Провал» путинской партии на выборах в Раду напугал Турчинова

Очень слабый, по мнению российских экспертов, результат «пророссийской» партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на выборах в Верховную Раду, тем не менее, сильно напугал антироссийские националистические силы на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», крайнюю обеспокоенность от лица всех украинских русофобов выразил в своём Фейсбуке один из организаторов госпереворота на Украине в 2014 году и гражданской войны в Донбассе, экс-секретарь СНБО «Незалежной» Александр Турчинов.

По словам Турчинова, несмотря на относительно низкий процент у «Оппоплатформы» Медведчука на выборах, необходимо смотреть не на цифры, а на тенденцию. А она, по его мнению, – неутешительная.

«Что поражает – это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию», – бьёт тревогу экс-глава киевского режима.

Турчинов заявляет, что на Украине после 2014 года явно наметился рост числа избирателей, активно голосующих за открыто пророссийские силы.

При этом, по его мнению, подобный выбор части украинцев говорит об их стремлении к «сытому и уютному рабству».

«Пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов впервые после февраля 2014 года... К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство... Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто был готов обменять свободу на рабскую пайку. Сколько же нужно лет нашей стране?», – возмущённо вопрошает Турчинов.

Между тем, в отличие от экс-главаря украинских путчистов, российские эксперты весьма негативно отреагировали на скромный результат (около 13%) «пропутинской» партии Медведчука.

Как считает известный политик и общественный деятель, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, российская внешняя политика на постсоветском пространстве вновь потерпела поражение, а результаты парламентских выборов на Украине показали безрезультатность «прямых ломовых подходов, изрядно приправленных дикой госпропагандой».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.19

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