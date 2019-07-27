В Донецке отменён митинг против Медведчука и Украины

В Донецке сорван согласованный митинг против возвращения республики в состав Украины.

Митингующие планировали обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать выбор дончан за присоединение к России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», акция планировалась, в том числе, и как ответ на организованный ранее властями ДНР лицемерный флэшмоб в угоду предвыборной кампании в Верховную Раду партии Виктора Медведчука, открыто поддержанной Кремлём и лично Путиным.

Организаторы и «добровольные» участники медведчуковского флэшмоба, якобы от лица всех жителей ДНР, призывали президента Украины Зеленского предоставить Донбассу «особый статус» в составе Украины.

Всё это вместе – возмутило военнослужащих и жителей ДНР, потерявших своих родных и близких в гражданской войне с киевским режимом.

Однако в последний момент выяснилось, что в день согласованной манифестации официальные власти срочно организовали в центре Донецка «учения ДНД» с привлечением «активной молодёжи».

Во избежание нежелательных последствий и провокаций организаторы анти-киевской акции были вынуждены отменить митинг.

«Мы не имеем право провоцировать в воюющем городе открытый гражданский конфликт. Провокация – она всегда от слабости! Людям, уверенным в своей правоте, грязные методы не нужны!

Какова была цель несостоявшегося митинга? Прежде всего, элементарно отстоять свою честь и достоинство, доказать самими себе, что наш выбор – выбор 11 мая 2014 года – осознанный и неизменный. Что каждый из нас, население Донбасса в целом – не быдло, которым можно манипулировать в чужих интересах, в том числе и украинских политических деятелей», – обратился к сторонникам один из организаторов манифестации Роман Манекин.

В свою очередь, известный в Донбассе герой-ополченец и военнослужащий армии ДНР Бенес Айо объяснил, почему жители Донецка собирались выйти на митинг и рассказал, как организовывался «позорный флэшмоб» в пользу Медведчука.

«К сожалению, в мае 2019 года определенные реакционные политические круги Донбасса, России и Украины вопреки воле нашего народа развернули так называемую кампанию по впихиванию нашего шахтерского края обратно в фашистское лоно бандеровской укропии. Некоторые донбасские «политические диверсанты» вероломно фальсифицируют данные по «сбору подписей» сторонников этой акции на своем интернет-сайте, согласно которому якобы чуть ли не миллион наших жителей желает вернуться в состав «бандерляндии».

Отмечу, что данные большинства людей использованы без их разрешения, а в некоторых случаях и вовсе речь идет о случайных фотографиях из Интернета с привинченными подписями «Диана, Донецк» или «Нина, Мариуполь». Более того, на сайте появились фотографии персонажей сериала «Игра престолов» с их русифицированными или украинизированными именами – Арина Старкина, Севиля Ланистерова, Диана Таргариенко.

Описываемая проукраинская кампания цинично называется «Зеленский, признай выбор Донбасса». Получается, что определенные политические круги занимаются умиротворением бесноватого бандеровского фюрера, после воцарения которого украинская агрессия против Донбасса резко усилилась», – цитирует ополченца Айо «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.07.19

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