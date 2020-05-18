Обвальное падение рейтинга Зеленского не привело к росту популярности «пророссийского» кандидата

Электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского обрушился с 73% до 39,9%.

Однако потерянные Зеленским голоса не «перетекли» к его основным известным противникам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого украинской социологической группой «Рейтинг».

Так, по результатам исследования, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то идущий на втором месте по опросам условно пророссийский кандидат Юрий Бойко (Оппозиционная платформа – за Жизнь) набрал бы лишь на 1,5% больше, чем год назад (13,9%).

Экс-президента Петра Порошенко поддержали бы 13,3%. За лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 8,6%.

По мнению украинских экспертов, большинство граждан «Незалежной» снова ждёт появления «нового лица» на политической сцене Украины. По мнению наблюдателей, рейтинг Зеленского, который не выполнил ни одного предвыборного обещания, неизбежно продолжит падать.

Напомним, Юрий Бойко вместе со своим соратником Виктором Медведчуком несколько раз приезжали в Москву, выдвигали множество инициатив и делали различные совместные заявления с руководителями Кремля, правительства и Госдумы, обещая украинцам всевозможные блага – от дешёвого газа до завершения войны в Донбассе.

Между тем, недавно партию ОПЗЖ Юрия Бойко обошла в рейтинге даже партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко .

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.05.20

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