Медведчуку снова передадут украинских пленных в одностороннем порядке

Поддерживаемый Москвой сопредседатель украинский партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук добился от России очередного политического «подарка». Украинской стороне при его посредничестве донецкие республики передадут в одностороннем порядке групппу задержанных за различные преступления граждан Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об «акте доброй воли» сообщили представители ДНР и ЛНР.

В заявлении не сообщается, когда и сколько пленных передадут Медведчуку.

Напомним, в июне 2019 года руководители ЛНР и ДНР уже принимали решение передать главе политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку четырёх осуждённых украинцев без обмена на граждан ЛДНР.

Отметим, Москва регулярно делает односторонние преференции Украине через Медведчука, на которых тот зарабатывает себе политические очки внутри «Незалежной».

Между тем, в январе 2020 года на заседании Верховной рады «друг Москвы» отказался голосовать против ликвидации русских школ на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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