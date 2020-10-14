Путин освободил два украинских предприятия от российских санкций

Глава правительства России Михаил Мишустин предложил Владимиру Путину исключить два украинских предприятия из санкционного списка и получил одобрение президента РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это стало возможным после встреч сопредседателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с российским президентом и премьер-министром.

Путин разрешил принадлежащим компании «Брацлав» Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонному комбинату возобновить поставки своей продукции в Россию.

«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», – приводит слова Путина ТАСС.

«Хорошо, пожалуйста. Давайте, я согласен. Тем более, что если вы считаете, правительство считает, что это возможно и пойдет не во вред нашим производителям, почему нет? Хорошо, договорились», – добавил президент РФ.

Премьер и президент договорились считать данный шаг «жестом доброй воли» со стороны России в надежде на то, что украинские власти сделают соответствующие выводы и откажутся, в свою очередь, от антироссийских санкций.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.20

В Крыму на фоне резкого роста заболеваемости снижается число госпитализированных с пневмониями. / В Севастополе и Крыму уровень смертности от ковида различается в 2 раза. / В России на реализацию национальных проектов потратили менее 55% от плана. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»