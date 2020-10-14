Зеленский в Лондоне два часа обсуждал с британской разведкой Путина и Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Великобританию провёл в Лондоне двухчасовую беседу с представителями британской разведывательной службы МИ-6.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский рассказал накануне украинским журналистам.

По его словам, на встрече обсуждалась «российская агрессия», распространение на Украине «вражеской дезинформации и фейковых новостей», а также «финансирование целого ряда украинских СМИ влиятельными группами, связанными с иностранными государствами».

«У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть, это государственные дела...

Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять...

Они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами», – сказал Зеленский, намекая на украинские телеканалы «112», «NewsOne», «ZIK», «Наш», «Интер», «Киев Live», совладельцем которых, по информации украинских СМИ, является сопредседатель оппозиционной партии «ОПЗЖ» и кум российского президента Виктор Медведчук.

Между тем, по информации украинских журналистов, британцы поднимали, в том числе вопросы о коррумпированном окружении самого украинского президента и о неправовых действиях его администрации в попытках взять под контроль ключевые контрольные финансовые службы страны.

Напомним, Владимир Зеленский с момента прихода к власти ввязался в бескомпромиссную борьбу с Медведчуком, а также с популярными оппозиционными телеканалами, пытаясь любыми способами лишить их лицензии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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