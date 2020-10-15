Зеленский натравил Нацсовет на оппозиционные телеканалы за трансляцию встречи Путина и Медведчука

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины, большинство членов которого из команды президента Зеленского, выявил «нарушения в предвыборной агитации» у телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne и назначил выездные внеплановые проверки в студиях и редакциях этих СМИ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте Нацсовета Украины.

Контролирующий орган усмотрел нарушения в связи с трансляцией на перечисленных телеканалах встреч сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

В частности, Нацсовету не понравились сюжеты, в которых идёт речь о согласии Владимира Путина на поставки вакцины от Сovid-19 «Спутник V» на Украину и об обещании рассмотреть вопрос о снятии российских санкций с ряда украинских предприятий.

«Темой обсуждения стали налаживания взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от Сovid-19 «Спутник V» в Украину», – отмечается в сообщении.

Заодно телеканалам припомнили широкое освещение празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Украине и в России 9 мая 2020 года.

«Члены Национального совета единогласно проголосовали за назначение ООО «Новости 24 часа», ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ» и ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» внеплановых проверок. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством для выявления и фиксирования фактов соблюдения или несоблюдения лицензиатами требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании». По результатам проверок будут приняты соответствующие законодательные нормы решения», – указано в сообщении Нацсовета.

Как известно, 25 октября на Украине состоятся муниципальные выборы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Великобританию провёл в Лондоне двухчасовую беседу с директором британской разведывательной службы МИ-6.

По его словам, на встрече обсуждалась «российская агрессия», распространение на Украине «вражеской дезинформации и фейковых новостей», а также «финансирование целого ряда украинских СМИ влиятельными группами, связанными с иностранными государствами».

Речь шла об украинских телеканалах «112», «NewsOne», «ZIK», «Наш», «Интер», «Киев Live», совладельцем которых, по информации украинских СМИ, является сопредседатель оппозиционной партии «ОПЗЖ» и кум российского президента Виктор Медведчук.

Отметим, Владимир Зеленский с момента прихода к власти ввязался в бескомпромиссную борьбу с Медведчуком, а также с популярными оппозиционными телеканалами, пытаясь любыми способами лишить их лицензии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.20

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