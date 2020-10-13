Украинские неонацисты выдвинули ультиматум Зеленскому

Многочисленная колонна, собранная из украинских неонацистских организаций, собирается 14 октября в «день защитника Украины» пройти маршем от Крещатика до администрации президента Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», оргкомитет «марша правых сил» уже сформулировал требования к украинскому президенту.

«Принять закон «О защите украинской государственности от «коллаборационизма», согласно которому в украинском правовом поле будет введено понятие «коллаборант», а также создадут специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборантов.

Обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме.

Инициировать лишение лицензии на вещание пророссийских каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live», – говорится в тексте обращения неонацистов к Зеленскому.

Кроме прочего, радикалы потребовали отменить приказы, не позволяющие вооружённым силам Украины открывать огонь в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.20

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