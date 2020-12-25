Полезная пешка: Украине отвели место в большой игре против Евросоюза и России

Лондон и Анкара при поддержке США разыгрывают на европейском континенте большую геополитическую игру против Москвы, Берлина и Парижа с целью ослабить Россию и Евросоюз, не допустив их стратегического сближения. Украине в этой комбинации отводится роль элемента, провоцирующего постоянную напряжённость между РФ и ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о новой геополитической задаче, которую перед «Незалежной» поставили Великобритания и Турция, рассказал украинский политолог Константин Бондаренко.

По его словам, это можно назвать «важным» для Украины событием, на которое мало обратили внимания.

«Да, я думаю, что таким событием были поездки Зеленского в Лондон и Анкару, поскольку они показали, что Зеленский начинает формировать новую внешнеполитическую повестку, и, скорее всего, Украина будет элементом некой новой геополитической фигуры, которая сегодня создается в Британии и Турции. Я думаю, это был важный момент, который был не замечен.

Эта фигура – Британо-турецкий союз, который наметился в последнее время. Соответственно, Лондон и Анкара заинтересованы в Украине как в элементе большой игры, направленной на ослабление как России, так и ЕС», – приводит слова Бондаренко «Украина.Ру».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.20

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