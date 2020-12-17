Зеленский предоставил НАТО четыре украинские базы, чтобы запереть Черноморский флот РФ в Севастополе

Украинские власти подписали соглашение с Великобританией на строительство четырёх военных баз в Чёрном и Азовском морях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сателлит Соединенных Штатов Великобритания заключила соглашение о строительстве четырех военно-морских баз. Это – Бердянск, Мелитополь, Очаков и Николаев. Два на Черном море, как из географии известно, два на Азовском море.

Задача, безусловно, стратегическая – запереть Черноморский российский флот в Севастополе, лишить его оперативного простора и вообще лишить его возможности совершения действий по обороне южных рубежей России», – сообщил Азаров.

По его словам, Украина ведёт политику откровенно враждебных действий против России.

«Предоставление своей территории (странам НАТО) для маневров, совершения тренировочных полетов, отработки нанесения бомбовых, в том числе и ядерных ударов по территории России – это действия, которые не только не совместимы с понятием соседней страны, но и носят откровенно враждебный, агрессивный характер», – приводит «ПолитНавигатор» слова экс-премьера Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.12.20

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