Киев просит НАТО проводить как можно больше учений на Украине

Растущее взаимодействие Украины и НАТО по противодействию России в Черноморском регионе требует резкого увеличения количества проводимых учений как на море, так и на суше.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам совещания глав МИД стран НАТО с участием Украины и Грузии.

«Могу озвучить несколько результатов. Очевидно, что будет больше вовлечения НАТО в безопасность в регионе Черного моря. Безусловно, будет больше взаимодействия НАТО с Украиной и Грузией по вопросам безопасности Черноморского региона», – приводит слова Кулебы ТАСС.

«Сказал коллегам из НАТО о том, что Украина хочет больше взаимодействия с Альянсом, в частности больше натовских учений на территории Украины», – заявил он и добавил, что вновь обратился к членам Альянса с просьбой включить Украину в НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.12.20

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