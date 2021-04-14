Украинский дипломат ждёт «трагедии» после звонка Байдена Путину

Президент США разменяет сближение Украины с НАТО на нейтралитет России в предстоящем жёстком противостоянии Вашингтона и Пекина. Это станет настоящей трагедией для Украины, мнение которой никто не будет спрашивать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким мнением выступил украинский дипломат, бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый.

«Американцы почему сейчас вынуждены пойти на определенный диалог с Россией? Потому что Россия идет в Китай, и это самая большая угроза по формуле Киссинджера для американской безопасности. По крайней мере, нейтральная Россия нужна Америке, даже не проамериканская. А сейчас она фактически разыгрывает другую карту.

И если американцы начнут двигаться, то состоятся договоренности без нас про нас. И договорённость может быть публичной, тогда нам продиктуют эти условия, или она может быть такой, как после Карибского кризиса по Кубе. О чем тогда договорились, не все было публичным – американцы взяли обязательства никогда больше не применять силу против Кубы, и до сих пор они их выполняют. И взяли обязанности вывести ракеты с Турции.

Так могут и американцы сказать – забудьте, мы вам пообещали, подпишут, что мы никогда не позволим, чтобы Украина была членом НАТО. Это будет трагедия, потому что мы будем продолжать идти за иллюзией», – приводит слова дипломата «ПолитНавигатор».

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.04.21

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