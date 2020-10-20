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Вторник, 20 октября 2020, 16:02 мск

Новости Крым

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Украина собирается окружить Крым военными базами

Фото: novyny.org

Президент Украины анонсировал строительство двух военно-морских баз в Чёрном и Азовском морях в непосредственной близости от Крымского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в послании Верховной раде.

«Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», – заявил Зеленский и добавил, что уже принята программа модернизации украинского флота с постановкой на боевое дежурство крылатых ракет «Нептун».

Отметим, ранее о планах строительства военных баз рядом с Крымом уже говорили украинские чиновники и не исключали размещения на них кораблей НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.10.20

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