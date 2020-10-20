В Кремле отреагировали на планы Украины построить военно-морские базы возле Крыма

Строительство Украиной двух новых военно-морских баз будет иметь негативное последствие для и так напряжённой атмосферы в Черноморском регионе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», – приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, главное сейчас – выяснить, не собирается ли Киев предоставить эти базы в будущем для размещения иностранных кораблей.

«Не имея информации, мы пока не можем ничего четко говорить... Мы не понимаем, о каких базах могла бы идти речь, мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации», – добавил представитель президента.

Как сообщал «Новый День», сегодня президент Украины анонсировал строительство двух военно-морских баз в Чёрном и Азовском морях в непосредственной близости от Крымского полуострова.

Отметим, ранее о планах строительства военных баз рядом с Крымом уже говорили украинские чиновники и не исключали размещения на них кораблей НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

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