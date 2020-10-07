Зеленский заявил об обещании Великобритании дать £1,25 млрд на развитие ВМФ Украины

Лондон готов подписать с Киевом меморандум о развитии военно-морского флота Украины на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,45 млрд долларов).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Первым делом, хвалится Владимир Зеленский, он подпишет с премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле.

«Второй вопрос – это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов. Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг», – заявляет украинский президент.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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