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Вторник, 14 сентября 2021, 15:50 мск

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В Чёрном море стартовали учения НАТО по «противодействию гибридным угрозам» украинским портам и городам

Фото вооружённых сил Украины

Украина объявила о начале совместных семидневных командно-штабных учений с НАТО «Нерушимая устойчивость» по «противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в пресс-службе украинской миссии при НАТО.

«В Одессе начались штабные учения НАТО-Украина «Нерушимая устойчивость». Более 150 представителей различных государственных органов Украины, международные эксперты и наблюдатели из НАТО и стран-партнеров обсудят гибридные угрозы в Черноморском регионе...

Учения проводятся Кабинетом министров Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США в рамках Платформы Украина-НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне...

К участию в учениях будут привлекаться органы сектора безопасности и обороны Украины, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторы энергетической и другой критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Отметим, что под предлогом «российской агрессии» в Одесской области развёрнут американский центр по подготовке украинских подводных диверсантов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.09.21

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