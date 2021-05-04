Командующий Силами специальных операций США прибыл на базу подводных диверсантов в Одессе

Главнокомандующий Сил специальных операций США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор в сопровождении своего украинского коллеги генерал-майора Григория Галагана посетил с проверкой 73-й морской центр спецназа имени кошевого атамана Антона Головатого.

Напомним, ранее в Очакове под Одессой США обустроили центр по подготовке подводных диверсантов для спецопераций у берегов Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», официальная цель визита Тейбора – «увидеть и оценить уровень военного сотрудничества, подготовки и взаимодействия между морскими подразделениями сил специальных операций Украины и США».

«Общее стремление нашего государства и его партнеров к существенным качественным изменениям является залогом дальнейшего развития как и морской компоненты, так и Сил специальных операций в целом.

Приобретение новых возможностей – необходимое условие для обеспечения комплекса выполнения задач, стоящих перед нами. И немалую роль в этом играет тесное взаимодействие, поддержка и опыт наших партнеров из Соединенных Штатов и их союзников», – заявил командующий силами спецназначения вооружённых сил Украины Григорий Галаган.

Напомним, 5 мая Киев с официальным визитом посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместе с ним приедет участвовавшая в госпереовороте 2014 года на Украине Виктория Нуланд, недавно назначенная помощником главы Госдепа США.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.05.21

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