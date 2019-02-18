Американо-украинские манёвры в Чёрном море предусматривают решение «внезапных задач»

Командование военно-морских учений НАТО и Украины Sea Breeze – 2019 в Чёрном море включило в стандартный набор манёвров «элемент свободной игры», суть которых не разглашается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», учения пройдут в июле в северо-западной части Чёрного моря – в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

То есть, в непосредственной близости от северо-западного побережья Крыма.

Военными НАТО планируется задействовать 9 кораблей, 2 самолёта, вертолёты и несколько групп спецназа.

Госпогранслужба Украины сообщила, что в рамках учений пройдут артиллерийские стрельбы.

Манёвры Sea Breeze – 2019 пройдут по стандартам НАТО и состоятся в на море, суше, в воздухе и под водой.

Напомним, в январе на базу украинского десанта в городе Очаков под Одессой прибыли несколько американских транспортных самолётов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США «Морские котики», которое специализируется на совершении подводных диверсий.

Подводные диверсанты прибыли под видом строительных батальонов для якобы переоборудования украинской базы десанта.

Командование учений не раскрывает планы морской части манёвров. Отмечено лишь, что предусмотрены высадки вооружённых групп спецназа и выполнение внезапных задач в режиме «свободной игры» (free play) по приказу из многонационального штаба учений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.19

Крымский историк: Донбасс имеет право на присоединение к России. / Из школ и библиотек Крыма изымут скандальный учебник для десятиклассников. / Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление ареста украинских моряков. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»