Самолет-разведчик США вновь подглядывал за Крымом

Очередной американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведку над южным берегом Крыма и Керченским проливом. Об этом сообщается в твиттере мониторинговой службы Planeradar.ru.

Патрульный противолодочный самолет накануне вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в воскресенье, пересек воздушное пространство Болгарии и начал проводить разведку в сотне километров от Крымского моста. За три часа полета американский разведчик несколько раз пролетел возле южного побережья Крыма и в районе Севастополя.

Стоит отметить, что американские самолеты-разведчики зачастили к крымскому побережью. Так, 30 января сразу самолета ВМС США облетели Крым. Вблизи берегов полуострова пролетали радиоразведчик ВВС США RC-135V, разведчик Lockheed ЕР-3Е и самолет P-8A Poseidon.

19 февраля около крымского побережья был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V. Разведчик несколько раз пролетел вдоль границ полуострова и вернулся на греческую авиабазу Суда-Бей. Всего самолет кружил у побережья Крыма почти три часа.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил полеты самолетов-разведчиков ВМС США вдоль берегов Крыма растущим интересом НАТО к укреплению обороны российского полуострова. «Мы никого не обманываем и не скрываем своих действий по укреплению нашей западной границы. Наоборот, Минобороны РФ регулярно об этом заявляет», – отметил эксперт, подчеркнув, что «к Крыму сейчас не подобраться» (цитаты по ФАН).

Добавим, что сегодня в порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец «Дональд Кук», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк». Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

После захода эсминца в Черное море в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс» ВМФ России начали непрерывное слежение за американским эсминцем.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе «Дональд Кук», местом постоянной дислокации которого является испанская военная база в Рота, провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих».

Стоит отметить, что после начала конфликта в Донбассе в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Напомним, 11 февраля Минобороны Украины анонсировало совместные с ВМФ США и НАТО военно-морские учения «Sea Breeze 2019». Маневры пройдут в июле в северо-западной части Черного моря – в Николаевской, Одесской и Херсонской областях – то есть, в непосредственной близости от северо-западного побережья Крыма.

Военными НАТО планируется задействовать 9 кораблей, 2 самолета, вертолеты и несколько групп спецназа.

Госпогранслужба Украины сообщила, что в рамках учений пройдут артиллерийские стрельбы.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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